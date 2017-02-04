مصر تدين الاعتداء "الإرهابي" أمام متحف اللوفر في باريس

دانت مصر، السبت، الهجوم على جنود فرنسيين أمام متحف اللوفر في باريس الذي تشتبه السلطات الفرنسية أن شاباً مصرياً عمره 29 عاماً نفذه الجمعة.

ودانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية "الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس (الجمعة) عندما هاجم رجل يحمل سكيناً قوات الأمن أمام متحف اللوفر".

وأكدت القاهرة "وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة الإرهاب"، مطالبة "المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار ولا تحترم القيم السماوية النبيلة التي تحض على حرمة الدم وعدم ترويع الآمنين".

وأعلن النائب العام الفرنسي في مؤتمر صحافي، الجمعة، الاشتباه في شخص مصري الجنسية في الـ29 من العمر تبين أن صورته الموجودة في قاعدة البيانات الأوروبية لتأشيرات الدخول "تتطابق مع منفذ الهجوم".

وقدم المهاجم المفترض "المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة" طلباً للحصول على تأشيرة سياحية إلى فرنسا، وصدرت التأشيرة في 20 يناير/كانون الثاني لمدة شهر حتى 20 فبراير/شباط، حيث وصل إلى مطار باريس-شارل ديغول في 26 من يناير/كانون الثاني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة.