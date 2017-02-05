السيسي يصدق على تمديد المشاركة في عاصفة "الحزم"

نشرت الجريدة الرسمية الأحد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة، ضمن التحالف العربي - المنوط به عودة الشرعية في اليمن - لتنفيذ مهام قتالية خارج حدود الدولة.

وأكد القرار على استمرار المشاركة في الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، في إطار التزام مصر بتنفيذ مهماتها الدولية مطالبا القائد العام للقوات المسلحة، بتنفيذ القرار.

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري قد وافق خلال اجتماعه مؤخرا برئاسة السيسي على تمديد مشاركة القوات المصرية في عاصفة الحزم.

ويأتي القرار إعمالاً للفقرة ب من المادة 152 من الدستور، التي تشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.