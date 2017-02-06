إحالة ذابح القبطي بالإسكندرية للمفتي تمهيدا لإعدامه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي نوارة مساء السبت بإحالة عادل عبدالنور عسلية، المتهم بذبح المواطن القبطي يوسف لمعي إلى المفتي تمهيدا لإعدامه، وقررت المحكمة تحديد جلسة 9 مارس للنطق بالحكم.

وخلال جلسة المحاكمة التي أقيمت مساء السبت اعترف المتهم بارتكاب الجريمة رافضا توكيل محام للدفاع عنه، وقال إنه توجه للقتيل قبل عام ونصف وطالبه بالتوقف عن بيع الخمور ولم يمتثل لطلبه، مضيفا أنه غير نادم على جريمته ولو عاد به الزمن فسيرتكبها مرة أخرى وسيذبح كافة باعة الخمور.

وقال توني يوسف نجل القتيل لـ"لعربية.نت" إن المتهم هدده خلال الجلسة وقال له إنه سيقتله ويقتل الأقباط لأنه يكرههم، مضيفا أن القاتل شرح لهيئة المحكمة تفاصيل الجريمة كاملة، وأكد أنه فعل ذلك استنادا لفتاوى سمعها من الفضائيات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بذبح صاحب محمصة تبيع الخمور بالإسكندرية وهي الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر.