الجيش يقتل 14 إرهابياً.. ويدمر مخازن سلاح بسيناء

تمكن الجيش المصري من قتل 14 إرهابياً وتدمير مخازن أسلحة وذخيرة للإرهابيين بسيناء.

وقال العقيد، تامر الرفاعي، المتحدث العسكري إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، نفذت القوات أعمال المداهمات خلال الخمسة أيام الماضية، أسفرت عن ضبط 3 تكفيريين، واكتشاف وتدمير فتحة نفق على الشريط الحدودي، ومداهمة 6 مبانٍ وتدمير 7 عشش ووكر خاصة بالعناصر الإرهابية، حيث تستخدم في أعمال مراقبة القوات.

وأضاف أنه خلال الخمسة أيام الماضية تم اكتشاف وتدمير 6 مخازن خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على 4 أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، ودراجتين ناريتين، كما أسفرت أعمال المداهمات عن مقتل 14 تكفيرياً والقبض على 10 آخرين، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية وأجهزة الاتصال وملابس عسكرية تستخدمها العناصر التكفيرية.

وذكر أن قوات الجيش الثالث الميداني نجحت في تدمير 3 عربات مفخخة وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات والتحفظ على 5 عربات و7 دراجات بخارية، ومداهمة عدد من المنازل والمغارات ومخازن تحت الأرض تستخدم كمأوى للعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى اكتشاف مخزن يحتوي على 2000 لتر من الوقود.