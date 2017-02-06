السيسي مستقبلاً لاعبي مصر: ارفعوا رؤوسكم

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لدى وصولها من الغابون بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز منتخب الكاميرون بالبطولة بعد تغلبه على منتخب مصر 2-1.

ووجه السيسي خالص التهنئة إلى لاعبي المنتخب المصري وجهازه الفني على أدائهم المُشرف بالبطولة الإفريقية، وما أبدوه خلال المباريات من إصرار وعزيمة ومثابرة حازت على احترام الشعب المصري بأكمله، مضيفاً أن لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني كانوا على قدر المسؤولية ومحلاً للثقة التي وضعها فيهم الشعب.

وخلال اللقاء تم التقاط الصور التذكارية كما تحدث السيسي إلى اللاعبين، حيث وجه باسم كل المصريين التحية والتقدير والاحترام لهم، مؤكداً أن المنتخب أسعد الشعب المصري بما قدمه من أداء قوي ومُشرف خلال البطولة.

وأكد الرئيس المصري على أهمية أن يرفع لاعبو المنتخب رؤوسهم عالياً في ضوء ما حققوه من إنجاز هام خلال البطولة، ووصولهم إلى المباراة النهائية، لاسيما أن مشاركة المنتخب جاءت عقب سنوات من الغياب عن البطولة.

وقال إن اللاعبين أحسنوا المشاركة وبذلوا جهداً كبيراً وحظوا بتقدير حقيقي من جانب الشعب المصري الذي يعشق كرة القدم.