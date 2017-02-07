الإعدام لاثنين والمؤبد لآخرين بقضية "السفارة الأميركية"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 10 سنوات بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث السفارة الأميركية الثانية".

وقررت المحكمة معاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام شنقاً، ومتهم بالسجن لمدة 10 سنوات باعتباره حدثا، و14 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 آخرين غيابياً بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية إلى 22 يوليو 2013، حيث دارت اشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان وعدد من المواطنين الرافضين لحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

وقالت النيابة إن المتهمين البالغ عددهم 23 متهماً قاموا في 22 يوليو من العام 2013 بارتكاب جرائم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتلوا المجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وأصابوا العشرات، حيث أطلقوا الخرطوش عليهم فضلاً عن قيامهم بأعمال التخريب العمدي للمنشآت العامة والخاصة وتخريب ممتلكات المواطنين، كما استعرضوا القوة وحاولوا تعطيل مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين توجهوا لميدان التحرير لفض اعتصام المواطنين الرافضين لحكم جماعة الإخوان حاملين ورافعين شعارات "نعم لمرسي"، وفور احتكاكهم بالمعتصمين وقعت العديد من الإصابات إثر إطلاقهم لطلقات الخرطوش من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وهو ما أسفر عن مصرع المواطن عمرو عبدالنبي وإصابة العشرات من المعتصمين فيما فر المتهمون في الشوارع الجانبية للميدان قبل أن تصل قوات الأمن للمكان وتسيطر على الأوضاع .