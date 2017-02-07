بالفيديو.. القبض على قاتل ضحية مباراة مصر بسبب الفاتورة

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط قاتل الشاب محمود بيومي الذي لقي حتفه طعناً أمام خطيبته بسبب فاتورة حساب مطعم كانا يشاهدان فيه مباراة مصر والكاميرون في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية أن أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة نجحت في ضبط المتهم الرئيسي في واقعة مقتل مواطن إثر مشاجرة داخل أحد المقاهي بشارع النزهة حيث تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من إحدى المستشفيات الخاصة باستقبالها المواطن محمود محمد بيومي 24 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مصاب بجرح نافذ بالصدر وتوفي أثناء إسعافه.

وقالت الوزارة إنه على الفور انتقلت مباحث القسم لمحل الواقعة وبسؤال والده قرر بأنه حال جلوس نجله المتوفى على أحد المقاهي الكائنة بشارع النزهة دائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين مدير المقهى بسبب خلاف بينهما حول قيمة المشروبات قام على إثرها المدعو عمرو محمد حسن وشهرته عمرو فزاع سنة 30 عاملا بالمقهى ومقيم بدائرة قسم الشرابية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة نتجت عنها إصابته والتي أودت بحياته ولاذا بالفرار وقد تأيدت الواقعة بشاهدي رؤية محددين.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط مدير المقهى المتسبب في الحادث ويدعى عبد الرؤوف وبمواجهته أيد ما سبق من أقوال.

وذكرت أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي استهدف المتهم الهارب بالأماكن التي يتردد عليها والمحتمل هروبه إليها وإعداد الأكمنة اللازمة حيث تمكنت مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 2 غرام من مخدر الهيروين وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن مطواة صغيرة الحجم، وقميص عليه آثار دماء.

وأشارت الوزارة إلى أنه بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.