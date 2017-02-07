رئيس وزراء مصر: عرض التعديل الوزاري على البرلمان الأحد

نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية المصرية عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قوله، اليوم الثلاثاء، إنه سيعرض قائمة الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري المنتظر على البرلمان يوم الأحد المقبل الموافق 12 فبراير/شباط.

وأضافت الوكالة أن إسماعيل رفض الإدلاء بأي تفاصيل عن التعديل الوزاري المرتقب.

وكان من المتوقع إعلان التعديل الوزاري وإقراره في البرلمان نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وشهدت حكومة إسماعيل تعديلاً وزارياً في مارس/آذار الماضي شمل 10 وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

وتجري مصر حالياً إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتواجه الحكومة تحدياً لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً.