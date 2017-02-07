رسالة من السيسي إلى عاهل الأردن ينقلها شكري

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ناقلاً إليه رسالة من الرئـيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري سيلتقي خلال الزيارة أيضاً بكل من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، حيث سيتم التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

سيتم أيضاً خلال الزيارة التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق بشأن آليات دفع مسيرة العمل العربي المشترك استعداداً للقمة العربية القادمة التي سيستضيفها الأردن في شهر مارس القادم.