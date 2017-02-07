4 أشقاء يبهرون مصر برسوماتهم

تجمع موهبة الرسم 4 أشقاء مصريين، بينهم توأم، حيث أصبحت رسوماتهم محل إعجاب وتقدير أبهرت مشاهير مصر.

والتقت "العربية.نت" الأشقاء الأربعة، وهم حسب ترتيب السن التوأم أحمد ومحمد من مواليد 1996، يليهما محمود مواليد 1997 وعبد الرحمن مواليد 1998.

ويروي محمد الشقيق الأكبر كيفية اكتشافهم لموهبة الرسم بداخلهم، فكانوا يقيمون في شقة بالزيتون شرق القاهرة مع أهلهم. ولخشية الأب من إصابتهم أو تعرضهم لمكروه، قرر منعهم من الخروج إلى الشارع للعب واللهو مثل الأطفال لذا كانوا، وعقب عودتهم من المدرسة، يلازمون المنزل حتى صباح اليوم التالي. واستمروا على هذه الحال حتى بلوغهم الثانوية.

ويتدخل في الحوار أحمد مصطفى الشقيق التوأم لمحمد، حيث يقول إنهم، ونظراً لتواجدهم في المنزل لساعات طويلة، بدأوا باستثمار طاقاتهم في الرسم على الورق ورويداً رويداً بدأت تتكشف رغبتهم وموهبتهم. ومع مرور الوقت بدا لافتاً للوالد أن أبناءه ورثوا منه موهبة الرسم، حيث كان الأب يهوى هذا الفن أيضاً.

وكان الوالد، بحسب أحمد، يقوم بشراء كراسات الرسم وعلب الألوان لهما وفوجئا بشقيقيهما الآخرين محمود وعبد الرحمن يشاركانهما الرسم أيضاً. وعند وصولهم المرحلة الثانوية أصبحوا يرسمون لوحات فنية لنجوم وفناني مصر ويرسلونها لهم على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل وعلى بريدهم الإلكتروني. وقد نالوا إعجاب بعضهم مثل غادة عادل وميس حمدان ومحمد رمضان وغيرهم.

ثم يقول عبد الرحمن الشقيق الأصغر إنهم يرسمون اللوحة في 3 ساعات، ويتمكنون من تحديد ملامح الشخصية بدقة متناهية، مشيراً إلى أنه تمكن من رسم صورة للفنان محمد رمضان نالت إعجاب الكثيرين ومنهم الفنان نفسه. ولفت إلى أنه وإخوته يحلمون بالمشاركة في معارض دولية في المستقبل، وتأسيس معرض يضم لوحات فنية لكبار المشاهير والفنانين المصريين ومعالم مصر السياحية والأثرية ويطوفون بهذه الصور واللوحات العالم كله للتعريف بحضارة بلادهم.

ويذكر محمود الشقيق الأوسط أنهم التحقوا جميعاً بكلية التربية الفنية، لصقل موهبتهم. وهم الآن جميعاً في الفرقة الأولى بالجامعة ويحلمون بتمثيل مصر في معارض فنية دولية مستقبلاً.