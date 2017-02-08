مباحثات مصرية أردنية حول ملفات عمل القمة العربية بعمان

بحث وزيرا خارجية مصر والأردن الاستعدادات الخاصة بالقمة العربية المقبلة والمقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان الشهر المقبل.

وناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، في عمان أهم القضايا المزمع إدراجها على جدول أعمال القمة، حيث أكد شكري على أهمية التوقيت الذي تنعقد فيه القمة، على ضوء ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات ومستجدات سريعة، تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الدول العربية بشأن كيفية التعامل معها، وهو ما يقتضي تفعيل آليات العمل العربي المشترك.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن ثقة بلاده في قدرة الأردن على إدارة أعمال القمة والفترة اللاحقة لانعقاد القمة لقيادة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات القائمة.

ومن جانبه وفي تصريحات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، الذي يزور الأردن حاليا، أكد أن اتصالات عمّان الدولية بشأن سوريا تتم في إطار المرجعيات ودعم أي جهد ينهي معاناة الشعب السوري، والاتصال مباشرة مع طهران حول أمن الحدود أو فيما يتعلق بالأزمة السورية.

وتابع الوزير الأردني الجديد قوله إن المشاركة الأردنية بمؤتمر أستانا الذي عقد الاثنين الماضي حول سوريا، تأتي بناء على دعوة من موسكو، بهدف تثبيت وقف شامل للعمليات القتالية في جميع الأراضي السورية لاسيما في الجنوب السوري، مضيفاً أن المشاركة تأتي أيضا كخطوة لإعادة إطلاق محادثات سياسية تقودها الولايات المتحدة الأميركية، وتشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية، وفقاً لمرجعيات جنيف وقرار مجلس الأمن رقم (2254) للوصول لحل سياسي يقبل به الشعب السوري.

وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، قال الصفدي إنه بحث مع شكري التحضيرات المتعلقة بعقد القمة العربية القادمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة.

وأوضح حول سؤال أحد الصحافيين ما إذا كان الأردن سيعيد النظر بدعوة سوريا للمشاركة بالقمة، قال الوزير إن الأردن دولة مضيفة للقمة العربية وهي ملتزمة بقرارات الجامعة العربية السابقة، فيما يتعلق بمشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة في الأردن.

وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، شدد الطرفان على إدانة بلادهما للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم هناك.

وفي هذا الصدد، قال الصفدي إن الأردن يرفض أي عمل أحادي يهدد الهوية العربية للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس. مضيفاً "نتعاون مع الأشقاء المصريين لمنع هذه الإجراءات".

من جهته، قال الوزير شكري إن الاستيطان غير مشروع، وإن هناك قرارات دولية وتوافقا دوليا على ذلك.

وحول العلاقات المصرية السعودية، قال الوزير المصري إن العلاقات بين البلدين قائمة ونتواصل لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية، التي يتطلع لها الشعبان.

وسبق المؤتمر الصحافي المشترك مباحثات بين الوزيرين شكري والصفدي، تركزت على آخر التطورات بالمنطقة وأبرزها القضية الفلسطينية، وآخر تطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق واليمن، فضلاً عن التحضيرات الجارية للقمة العربية القادمة التي سيستضيفها الأردن في شهر مارس المقبل.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وصل إلى عمّان، في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء، في زيارة للأردن يستقبله خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ينقل إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيلتقي رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي.