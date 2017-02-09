البحرين: متضامنون مع مصر في حربها ضد الإرهاب

أعلن محمد بن إبراهيم المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء بالبحرين تضامن بلاده مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

وعبّر خلال لقائه الخميس مع سامح شكري وزير خارجية مصر عن تضامن بلاده الكامل مع مصر في حربها ضد هذه الظاهرة البغيضة، التي تهدد المجتمعات والشعوب كافة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات المصرية البحرينية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وسبل التنسيق بينهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية في إطار حرص البلدين على تعزيز الأمن القومي العربي.

وقال إن الوزير البحريني أعرب عن تقديره الكبير للقيادة المصرية ورؤيتها الثاقبة لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفاً أنه اهتم بالاستماع إلى آخر تطورات الجهود المصرية تجاه الأزمات في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن.