السيسي: سنبعد أي ضابط له توجه ديني أو سياسي من الجيش

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العقيدة العسكرية المصرية تقوم على مبدأ أن الولاء يكون للوطن فقط وليس لطائفة أو مذهب أو توجه سياسي.

وقال خلال كلمة له بالندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة اليوم الخميس، إن من ينضمون للجيش المصري يدركون تماما أنهم إما أن يكونوا مع الوطن أو لا، ولا يسمح لأي ضابط له توجه بالبقاء في صفوف الجيش وهذا أمر معمول به منذ 30 عاماً، مؤكدا أن هذه العقيدة هي التي جعلت الجيش اسمه جيش مصر ويدافع عن مصر والمصريين فقط.

وأكد السيسي، أن الولاء في القوات المسلحة والشرطة لمصر وشعبها فقط، فلا ولاءات لمذهب أو طائفة ولا ولاء لرئيس الجمهورية نفسه، مضيفا أنه طلب منه عندما كان قائدا للجيش منذ أربع سنوات ونصف السماح بدخول فئات معينة لها توجهات سياسية ومذهبية بالكليات العسكرية، ولكنه واجه ذلك بالرفض التام.

وقال إنه لن يسمح لأحد بدخول الجيش إلا إذا كان مصرياً فقط وسيعمل بهذا الأمر طول وجوده وتوليه مهمة حماية مصر، مضيفا أن من يرغبون في الانضمام للجيش للعمل مع طائفة معينة وتوجه معين فمن الأفضل لهم أن يبقوا مع طائفتهم .

واسترجع الرئيس المصري تفاصيل الهجمات الإرهابية على كمائن سيناء في يوليو قبل الماضي وقال إن الهجوم على كمائن الشيخ زويد وقتها كان معركة فاصلة، والهدف منه إعلان إمارة وولاية سيناء لأن الهجوم كان في وقت واحد؛ وروج البعض بوجود خسائر في القوات المصرية مؤكدا أن الحقيقة التي تكشفت بعد ذلك أن خسائر الإرهابيين كانت فادحة وسقط منهم عشرات القتلى للدرجة التي كانت رائحة الجثث الخاصة بعناصرهم ومن كثرتها صعبة.

وأكد السيسي أن مصر مستمرة في مكافحة الإرهاب وعناصر الجيش والشرطة جاهزون لتلقي رصاص الإرهاب بدلا من الشعب مقدما خالص تعازيه لأمهات وأسر الشهداء .