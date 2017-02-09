فيديو.. السيسي يبكي من حديث والدة ضابط قتل في سيناء

متأثراً بحديث والدة أحد ضباط الجيش المصري قتل في معركة الكمائن بالشيخ زويد العام قبل الماضي، بكى الرئيس عبدالفتاح السيسي وسالت دموعه.

وخلال الندوة التثقيفية للجيش المصري والتي أقيمت اليوم الخميس شاهد الحضور وفي مقدمتهم الرئيس السيسي فيلما تسجيليا حول أبطال معركة كمين الرفاعي بمدينة الشيخ زويد. وفي الفيديو تحدثت والدة الضابط برتبة ملازم أول، محمد عبده، عن بطولات ابنها في القتال ضد الإرهابيين الذين هاجموا الكمائن في توقيت واحد، حيث قالت إن زملاءه أخبروها بتفاصيل مقتله واستشهاده، وأنه لم يتأثر ولم وينطق سوى بكلمات الشهادة التي كان يتمناها ويطلبها.

وفور أن قالت والدة الضابط: "أعلم تماما أن ابني له أم ثانية هي مصر، وأدعو الله أن يلحقني به"، بكى الرئيس السيسي وسالت دموعه تأثراً بحديثها.

وكان الرئيس المصري السيسي قد شهد الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين، التي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، حيث أكد أهمية تفهم المصريين لخطورة ما يمثله الإرهاب من وسيلة لتدمير للدول، مشيراً إلى الأضرار التي لحقت بعدة دول في المنطقة بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية.

ووجه الرئيس المصري الشكر والتقدير والتحية إلى كل ضابط وصف ضابط وجندي يقوم بمهمة وطنية، مؤكداً أن الشعب المصري لا يعلم حجم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وموجهاً التحية والتقدير والاحترام لأمهات الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم وأجسادهم للزود عن باقي الشعب المصري.