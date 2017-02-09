داعش يتبنى إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل

أعلن تنظيم داعش تبنيه إطلاق الصواريخ على إيلات في إسرائيل مساء الأربعاء. وقال التنظيم في بيان له، الخميس، إنه أطلق عدة صواريخ من طراز غراد على مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وكانت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت ليل الأربعاء الخميس 3 صواريخ فوق مدينة إيلات (جنوب إسرائيل) أطلقت من سيناء، بينما سقط صاروخ رابع أطلِق أيضاً من سيناء في منطقة خالية من السكان.

وأطلِقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوب إسرائيل وسط سماع دوي انفجارات في المدينة.

في سياق آخر، سقطت قذيفة هاون أطلقت من الأراضي السورية ليل الأربعاء الخميس على شمال الجولان المحتل، من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ورد جيش الاحتلال بقصف موقع تابع لقوات النظام السوري.