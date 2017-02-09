تهديدات بفضائح وملفات تخابر بين ساويرس وبرلماني مصري

معركة مشتعلة تدور رحاها في مصر بين الملياردير ورجل الأعمال، نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان واللواء، علاء عابد، القيادي بالحزب وعضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس.

وتضمنت المعركة تهديدات بكشف ملفات فساد وقضايا تخابر والعمل لحساب جهات أجنبية ضد مصر، وتهديدات أخرى بكشف مكالمات وتسجيلات هاتفية تدين ساويرس، حيث أصدر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بياناً صحافياً حذر فيه ساويرس من ممارسة ما وصفه بهواية اللعب بالنار مع الوطن، مؤكداً أن صبر قيادات وأعضاء الحزب عليه نفد، لأن ممارساته تجاوزت الخطوط الحمراء.

عابد قال في بيانه الناري "إذا كان نجيب ساويرس يعتقد في نفسه أنه يمثل قوة مالية أو سياسية، استناداً إلى ظهير خارجي فعليه أن يتعلم ويفهم ما يحدث حوله في مصر وخارجها، فنحن لا شأن لنا بألاعيبه لكن حزبنا قوي بقياداته وكتلته البرلمانية وقواعده، وإذا كان لم يستوعب رسالة المؤتمر العام التي ألغت وصاياه مع شلته على الحزب فالقادم سيكون أكثر صعوبة وقسوة على نفسه"، مضيفاً: نحن لا شأن لنا بالعرائس التي يحركها من خلف الكواليس، ولدي نص المكالمات الثلاث التي دارت بيني وبينه تلفونيا.

وأضاف "يكفينا شرفاً أن أحداً منا لم يتم اتهامه في قضايا تخابر ضد الدولة المصرية، كما أننا جميعا لم يمارس أحدنا البلطجة في دول الجوار، وقد لفظنا كل من حاول أن يعمل لأجندة خارجية، وإذا كان ساويرس يعتقد أنه قادر على تشغيل ماكينة إعلامية مكشوفة انتهى عمرها الافتراضي فهذه لعبة كانت تنطلي على جماعة الإخوان، التي يلتقي معها حالياً في أهداف ضد الوطن".

وقال عابد في بيانه "ما لم يعتصم ساويرس بالصمت فسنكشف للرأي العام حقائق ومعلومات مفزعة ليس أولها جرائم فساد ولا آخرها علاقته بجهات تعمل ضد الوطن، وهذا كلام موجه لكل من معه وليس لشخصه فقط".

من جانبه ردّ ساويرس على ذلك برفع دعوى قضائية تتهم عابد بسبه وقذفه.

وقال في تغريدة له، الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه كلف الممثل القانوني لمجلس أمناء حزب المصريين الأحرار برفع قضية سب وقذف ضد علاء عابد؛ وتهديده له ضمن بيانه.

وكتب ساويرس يقول "صباح الخير أول موضوع في الأجندة اليوم تكليف الممثل القانوني لمجلس أمناء المصريين الأحرار برفع قضية قذف وسب على علاء عابد لتجاوزاته".

فيما رد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على تغريدة ساويرس بتهديدات أخرى أكد فيها أنه سيكشف كافة الحقائق للشعب، وأنه يتوعد ساويرس بأن يكون القادم مفزعاً له.

الأزمة بين الطرفين اشتعلت بسبب قيام الحزب بإبعاد ساويرس عما يسمى بمجلس الأمناء، وهو ما رفضه ساويرس، واتهم بعض القيادات ومنهم عابد باختطاف الحزب.