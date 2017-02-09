محكمة تقضي بسجن وزير مصري سابق 7 سنوات

عاقبت محكمة مصرية وزيراً سابقاً بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بإهدار 37 مليار جنيه.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة محمد نصر علام وزير الري الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بإهدار 37 مليارا و126 مليون جنيه من المال العام.

وأكدت المحكمة أن الوزير السابق وصاحب الشركة ساهما في تمكين الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط جنوب القاهرة والسماح لها بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، مما أهدر على الدولة 37 مليار جنيه قيمة فروق تسعير الأراضي.

وكانت نيابة الأموال العامة قد أسندت للوزير السابق ارتكاب جرائم تربيح الغير والتزوير وتمكين صاحب الشركة وعلى نحو يخالف أحكام القانون من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت من أجلها وبيعها بأسعار باهظة.