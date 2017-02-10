السيسي يستقبل عون الاثنين لبحث تطورات المنطقة

يزور الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون القاهرة، الاثنين المقبل، حيث يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الرئيس اللبناني قد تسلم دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر سلمها له وزير الخارجية سامح شكري أثناء لقائهما في نوفمبر الماضي حيث أكد السيسي دعم مصر الكامل للبنان وسعادته بما تم تحقيقه من نجاح علي مسار استقرار الحياة السياسية في لبنان وتطلعه إلي استعادة لبنان القيام بدوره العروبي باعتبار أن استقرار لبنان وسلامته يعد دعما لاستقرار الدول العربية والمنطقة التي تواجه العديد من المخاطر والتحديات.‫