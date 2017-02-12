القبض على نجل الفنان فؤاد المهندس.. والسبب!

ألقت السلطات المصرية القبض على محمد فؤاد نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس حيث استولى على نصف مليار جنيه بدون وجه حق.

وقررت نيابة عابدين حبس رجل الأعمال محمد المهندس نجل الفنان الراحل، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام حيث وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد تواجد رجل الأعمال الهارب البالغ من العمر 56 سنة بمنطقة عابدين.

وتبين أن المتهم هارب من أحكام قضائية بسجنه بـ7 سنوات في قضايا مالية كما تبين تورطه في الاستيلاء على مال عام وإضرار عمدي بقيمة 475 مليون جنيه.

وفور القبض عليه تمت إحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على جميع ممتلكاته.