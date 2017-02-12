بالصور.. انهيار جسر مشاة على المارة في مصر

أصيب مواطن وتهشمت عدة سيارات وتوقفت الحركة المرورية بعد أن انهار جسر مشاة بالكيلو 26 طريق القاهرة –الإسكندرية الصحراوي في مصر.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء فقد قررت غرفة عمليات مجلس الوزراء تكليف عدة وزارات بسرعة متابعة حادث انهيار جسر (كوبري) مشاة "مرغم" بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف أن الجسر والذي انهار نتيجة اصطدام سيارة "ونش" كبيرة بجسمه سقط على سيارة ربع نقل وأخرى نقل بمقطورة كانتا تمران أسفله، الأمر الذي نتج عنه توقف الحركة المرورية، ولذلك قررت غرفة العمليات المركزية استمرار انعقادها لمتابعة الموقف.

وذكر أن الحادث أسفر عن إصابة شخص واحد وتم نقله على الفور للمستشفى، مضيفا أن وحدات الدفاع المدني وأوناش المرور ووحدات الإغاثة وسيارات الإسعاف قامت بالانتقال سريعاً لرفع حطام ‏الجسر وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام جمهور المسافرين وحركة المرور.