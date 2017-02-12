تقرير رسمي: مواليد مصر سنويا يعادل مواليد 5 دول أوروبية

كشف الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة ورئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، أن عدد مواليد مصر سنوياً يعادل مواليد 5 دول أوروبية كبرى هي السويد وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وقال في كلمة، اليوم الأحد، حول الزيادة السكانية في مصر خلال فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمبادرة والمنعقد بمحافظة الأقصر جنوب مصر، إن عدد سكان مصر تضاعف 4 مرات ما بين عامي 1950 و2011، وزاد من 20 مليون نسمة في منتصف القرن الماضي إلى 80 مليون نسمة في 2011، متوقعاً أن يصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة بحلول عام 2020.

وأضاف أن عدد مواليد مصر حالياً والبالغ عددهم في مصر 2.7 مليون مولود سنوياً يساوي عدد مواليد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والسويد مجتمعة.

وأكد عثمان أن الزيادة الكبيرة في أعداد المواليد ترجع لعاملين أساسيين هما نقص الوعي بخطورة الزيادة السكانية على مصر وبخطورة الإنجاب المتكرر على صحة المرأة، وعدم توافر وسائل تنظيم الأسرة من ناحية أخرى.

وشدد مدير مركز بصيرة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والتي تهدف إلى خفض الزيادة السكانية لتوجيه عوائد التنمية إلى تحسين خصائص السكان وتأهيلهم.