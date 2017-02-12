مصرع إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة المصرية

لقي إرهابيان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه "في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة الصادر ضدها أحكام قضائية لسابقة تورطها في تنفيذ عمليات عدائية فقد أمكن تحديد مكان اختباء المحكوم عليه الهارب أحمد عبدالعزيز خلف محمد مواليد 1993، حيث تبيّن أنه يقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، ويتخذ من المنطقة الصحراوية الواقعة بنطاق مدينة بدر بمحافظة القاهرة وكراً لاختبائه، تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية تجاه الأهداف الهامة والحيوية بالبلاد.

وأضافت أن الإرهابي الهارب محكوم عليه بالسجن المؤبد بالجنايات العسكرية، وقد زرع عبوة متفجرة بمحيط قسم شرطة ثان أسيوط ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضيتين أخريين.

وأشارت إلى أنه تم على الفور استهداف الوكر المشار إليه، إلا أنه حال اقتراب القوات من الموقع بادر المتهم وآخر كان برفقته بإطلاق النيران على القوات في محاولة للهرب، مما دفع القوات لتبادل إطلاق النار معهما، وأدى ذلك إلى مصرعهما والعثور بحوزتهما على بندقية آلية وخزينة بها 18 طلقة FN وخزينة بها 13 طلقة من ذات العيار.

وتبيّن أن الشخص الآخر هو الهارب محمود عنتبلي محمد أحمد مواليد 1986 أسيوط، ويقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيح ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.

وذكرت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.