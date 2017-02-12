ميسي في مصر الأربعاء المقبل لهذا السبب

يزور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني مصر الأربعاء المقبل للمشاركة في الترويج للسياحة العلاجية بمصر ودعم البرنامج العلاجي لعالم خال من فيروس الالتهاب الكبدي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحملة "تور آند كيور" أنه سيتم وضع لافتات إعلانية في شوارع القاهرة تتضمن الترحيب باللاعب الدولي وتفاصيل برنامج زيارته لمصر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعلن اللاعب الأرجنتيني عن مفاجأة كبيرة للمصريين خلال زيارته.

وكانت وزارة الطيران المصرية قد ذكرت أن شريف فتحي وزير الطيران ويحيي راشد وزير السياحة سيشاركان في الاحتفالية التي تنظمها إحدى شركات الأدوية المتخصصة في مجال علاج "فيروس سي" بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران في مجال تنشيط السياحة العلاجية القادمة إلى مصر وبمشاركة أشهر لاعبي الكرة في العالم، حيث يستهدف وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالمياً.

وأضافت أن مصر للطيران ستقدم أسعاراً خاصة وتسهيلات في حجز وتعديل حجوزات تذاكر السفر للقادمين من الخارج ضمن برنامج السياحة العلاجية.

وكشف الدكتور هاني الناظر، المكلف من وزارة الصحة المصرية بالإشراف على تطوير السياحة العلاجية، عن أن الوزارة وضعت خطة لجذب ملايين السائحين من خلال السياحة العلاجية.

وقال لـ"العربية.نت" إن المشروع يتضمن علاج أمراض الصدفية والروماتيزم والروماتويد وحب الشباب والأكزيما الجلدية، بالإضافة لاستكشاف الأماكن الواعدة في مصر في مجال الاستشفاء البيئي، منها حمام فرعون وعيون موسى ورأس سدر في سيناء وسيوة في مرسى مطروح والآبار الكبريتية والعيون في الوادي الجديد والواحات البحرية ومحافظة أسوان، كما و تم تطوير منطقة سفاجا وتحويل مستشفى سفاجا لمركز طبي للاستشفاء البيئي.

وأشار الناظر إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أولى الرحلات العلاجية في مايو القادم في سيناء ثم تليها رحلات إلى المناطق الأخرى.

وأضاف أنه تم تدريب كوادر متخصصة من أطباء الوزارة للعمل في مجال السياحة العلاجية، من خلال دورات كانت أولها في مستشفى ناصر، مؤكداً أنه "سيتم تحويل مصر لأكثر مركز للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي على مستوى العالم.