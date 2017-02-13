تغييرات تطال قيادات الداخلية ومديري الأمن في مصر

قرر وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، إجراء حركة تغييرات بصفوف قيادات الوزارة ومديري الأمن بالمحافظات.

وعين عبد الغفار اللواء سمير عبد المجيد مساعداً للوزير لقطاع الخدمات الطبية، واللواء محمد عبد الحميد يوسف مساعداً للوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء محمود دياب مساعداً للوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد الشربينى مساعداً للوزير لقطاع التدريب، واللواء أحمد شاهين مساعداً للوزير لقطاع الوثائق، واللواء لطفى عياد مساعداً للوزير لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، واللواء دكتور أحمد العمري مساعداً للوزير رئيساً لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد الخليصى مساعداً للوزير لقطاع مصلحة السجون.

كما أوجب الوزير تعيين اللواء أيمن الملاح مديراً لأمن الدقهلية، واللواء مصطفى النمر مديراً لأمن الإسكندرية، واللواء أحمد عبد الغفار السيد مديراً لأمن الوادي الجديد، واللواء عادل التونسي مديراً لأمن بني سويف، واللواء خالد شلبي مديراً لأمن الفيوم، واللواء هشام يحيى مديراً لكلية الشرطة، واللواء ياسر صابر مديراً للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، واللواء قاسم محمد قاسم مديراً للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء علاء الدين متولي مديراً للإدارة العامة لمرور القاهرة.