السيسي يبحث مع عون ملفات المنطقة والإرهاب واللاجئين

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر مستعدة لدعم قدرات الجيش اللبناني.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر اليوم الاثنين مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون عقب جلسة مباحثات مشتركة بينهما إنه عرض على الرئيس عون استعداد مصر لدعم قدرات الجيش اللبناني بمختلف أجهزته لمواجهة ودحر الإرهاب.

وقال الرئيس المصري إن المباحثات مع عون تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين واستعراض القضايا الإقليمية التي تهم البلدين مثل مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين، مضيفاً أن مصر سعت دائما وعبر تاريخها للحفاظ على استقرار لبنان ومؤسساته وتواصلت مع القوى اللبنانية طوال الفترات الماضية لانتهاج مبدأ كأساس لحل الخلافات.

وأكد السيسي أن مصر ستواصل دعمها للبنان، وستدعم جهود القيادة اللبنانية للحفاظ على استقرار لبنان، مؤكدا أن استقرار لبنان ضروري ومهم للأمة العربية.

وقال السيسي موجها حديثه لعون يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر وأؤكد لكم أن العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا ما هي إلا تتويجا للتواصل القائم بين الشعبين المصري واللبناني، بما لهما من حضارة ضاربة في عمق التاريخ امتدت عبر العصور، من خلال تقارب ثقافي واجتماعي، وأسفرت عن ترابط قوي، واتفاق في الرؤى بشأن القضايا المختلفة كما يسعدني أن أجدد التهنئة لكم وللشعب اللبناني الشقيق على نجاح لبنان في استكمال الاستحقاق الرئاسي، وتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المواطن اللبناني، وتعمل على تحقيق طموحاته.

وأضاف رئيس مصر أن لديه ثقة في أن ولاية الرئيس عون ستعزز وضع لبنان كبلدٍ للتعددية السياسية والتنوع الثقافي الذي تحكمه أسس المشاركة والتوافق بين القوى السياسية المختلفة وستحفظه بعيداً عن أية محاولات لجره والمنطقة إلى ساحة للصراعات المذهبية أو الدينية الغريبة والتي تحاول أن تسلب من منطقة المشرق العربي خصوصيتها التاريخية كساحة تعايش وتلاق بين الأديان والمذاهب.

مراسم الاستقبال

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم الاثنين، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والذي وصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس اللبناني فور وصوله قصر الاتحادية، حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلام الوطني للدولتين.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، لمناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، والتنسيق في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى ملف الهجرة واللاجئين والأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة.

يلتقي شيخ الأزهر

وخلال زيارته سيلتقي الرئيس اللبناني مع عدد من كبار المسؤولين إضافة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس بابا الأقباط، كما سيلتقي مع الجالية اللبنانية في مصر، ويختتم زيارته بلقاء أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية.

وقبيل وصوله القاهرة على رأس وفد كبير رفيع المستوى، تحدث الرئيس اللبناني إلى رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية، في حوار خاص، عن العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر ولبنان، وعن مختلف الملفات الإقليمية التي يعتزم مناقشتها مع الرئيس السيسي.

وعن علاقته بالرئيس السيسي، أكد عون حقيقة أن كلاهما يأتي من خلفية عسكرية فإن ذلك "بالتأكيد يخلق صراحة وصداقة، لأننا كعسكريين نسلك الطريق الأقصر للتفاهم.. أما الدبلوماسية فطريقها طويل.. ولها تعابير لا تقال وعلينا الحذر منها. وأعتقد أننا بدأنا تفاهما قبل أن نلتقي".

وكان الرئيس اللبناني قد تسلم دعوة رسمية من الرئيس السيسي لزيارة مصر سلمها له وزير الخارجية سامح شكري أثناء لقائهما في نوفمبر الماضي، حيث أكد السيسي دعم مصر الكامل للبنان وسعادته بما تم تحقيقه من نجاح على مسار استقرار الحياة السياسية في لبنان وتطلعه إلى استعادة لبنان القيام بدوره العروبي باعتبار أن استقرار لبنان وسلامته يعد دعماً لاستقرار الدول العربية والمنطقة التي تواجه العديد من المخاطر والتحديات.‫