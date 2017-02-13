لماذا سُممت الكلاب في جامعة القاهرة؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة غضب عارمة، بعد انتشار فيديو يكشف قيام المسؤولين بجامعة القاهرة بحملة لتسميم الكلاب المتواجدة بمحيط الجامعة.

ونشرت إحدى الطالبات فيديو لكلب تم تسميمه وقطع ذيله وهو يحتضر حتى خر صريعاً، فيما أثار الفيديو غضب منظمات الرفق بالحيوان والمغردين ومستخدمي مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاكمة المسؤولين عن تلك الواقعة.

الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، قدم اعتذاراً رسمياً عن الفيديو مؤكداً أنه أمر لا بد الاعتذار عنه ولا يمكن أن يقبله أي إنسان.

وقال في تصريحات صحافية وتلفزيونية رداً على حالة الغضب العارمة من تصرف المسؤولين بالجامعة، إن الجامعة مساحتها كبيرة ومبانيها ومنشآتها مترامية الأطراف ولها أبواب عدة يدخل منها الكثير من الحيوانات الضالة والتي تكاثرت بصورة كبيرة، إضافة إلى شراستها وكان يخشى منها على الطلاب والطالبات الذين عبروا عن غضبهم من انتشارها بصورة كثيفة داخل أسوار الجامعة، مضيفاً أنه تم التواصل مع إدارة الطب البيطري بالجيزة للتعامل مع هذه الكلاب وقامت بالفعل بناء على قرار وزاري صادر في هذا الشأن يجيز قتل الكلاب الضالة بتسميمها للتخلص منها.

وذكر أن مسؤولي الجامعة لم يقوموا بهذا الأمر، ومن قام به هم موظفو إدارة الطب البيطري وبشكل قانوني على أيدي أطباء متخصصين دون أدنى تدخل من الجامعة، مضيفاً أنه وقت حدوث الواقعة لم يكن بالجامعة، كما أعرب عن أسفه وقدم اعتذاره عن الواقعة.

وقال إنه تعرض لحالة اكتئاب شديدة فور رؤيته الكلاب المسممة، مضيفاً أنه لا يمكن أن يقبل أبداً بمثل هذه الطريقة في التخلص من الحيوانات.