البرلمان المصري يقر تعديلا حكوميا يشمل 9 وزراء

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على التعديل الوزاري لحكومة الدكتور شريف اسماعيل الذي شمل تعيين 9 وزراء جدد.

وأقر البرلمان في جلسته العامة اليوم تعيين كلا من الدكتور عبد المنعم عبدالودود محمد البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وعمر الخطاب مروان عبدالله، رئيس استئناف محكمة استئناف القاهرة، وزيرا لشؤون مجلس النواب، وسحر أحمد محمد نصر، وزيرة التعاون الدولي، وزيرا للتعاون الدولي والاستثمار، وعلي المصيلحي، عضو مجلس النواب، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، ومحمد هشام زين العابدين، مجلس الأمناء للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات، وزيرا للتنمية المحلية.

ووافق البرلمان في جلسته أيضا على تعيين هالة حلمي السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وزيرة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري، وخالد عاطف عبدالرحمن محمد، نائب رئيس جامعة عين شمس، وزيرا للتعليم العالي، وطارق جلال شوقي أحمد شوقي، أمين عام المجالس التخصصية، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وهشام عرفات مهدي أحمد، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة المستقبل، وزيرا للنقل.

وجاء التعديل الوزاري في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني.



وتجري مصر حاليا إصلاحات اقتصادية بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني.



وشهدت حكومة إسماعيل تعديلا وزاريا في مارس/ آذار الماضي شمل 10 وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.