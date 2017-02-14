تحرير 13 مصرياً اختطفوا في ليبيا

تمكن الجيش المصري، بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي من الإفراج عن 13 مصرياً، كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري إنه تم الاتصال بذوي المختطفين وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم إلى مصر، موجهاً الشكر للقيادة العامة للجيش الليبي على التعاون في إنهاء الأزمة.

وكانت الخارجية المصرية قد حذرت المصريين من السفر إلى ليبيا، مناشدة المصريين المقيمين بها توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات.

وناشدت الخارجية المواطنين المصريين عدم الانسياق وراء عصابات ترويج السفر، والتي تقوم بتسفيرهم إلى ليبيا عن طريق دولة ثالثة، مما يعرض الذين يدخلون إلى ليبيا بطريق غير شرعي للاحتجاز.