حكم قضائي يمنع إغلاق "هيومان رايتس ووتش" في مصر

قضت محكمة مصرية بمنع إغلاق فروع ومقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" في البلاد.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، والمطالبة بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص، لانتفاء القرار الإداري.

وذكرت الدعوى أن مصادر تمويل هذه المنظمة مجهولة وغير معلنة وهو ما يثير الشكوك حولها، منتقدة لدعوى أداء المنظمة تجاه مصر. وقالت إنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على فض اعتصام رابعة والنهضة أصدرت المنظمة تقريراً غير محايد عن هذه الأحداث، بهدف التأثير على صورة مصر في الخارج.