مصر ترد على سحب سفير إسرائيل: لا نعلم عنه شيئاً

نفت خارجية مصر وجود أي معلومات لديها حول ما ذكرته بعض الصحف الإسرائيلية بسحب إسرائيل سفيرها من القاهرة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية لـ"العربية.نت" إن الوزارة ليس لديها أي معلومات أو تفاصيل حول السفير الإسرائيلي وهل سيعود للقاهرة أم لا؟

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين الثلاثاء وجود قرار بسحب تل أبيب سفيرها، ديفيد جوفرين، من القاهرة بسبب ما وصفته بوجود مخاوف على أمنه الشخصي وسلامته.

وأضافت أن السفير الإسرائيلي يعمل حالياً من القدس، وأن السلطات الإسرائيلية تأمل في أن يكون قادراً على العودة إلى منصبه قريبا من القاهرة.