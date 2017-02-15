بالفيديو.. مصري يذبح آخر أمام محكمة والسبب..

شهدت محافظة سوهاج جنوب مصر جريمة قتل بشعة حيث أقدم مواطن على ذبح آخر بالسكين أمام محكمة الجنايات بسبب خصومة ثأرية.

وقال مصدر أمني إن شهود عيان تقدموا ببلاغ لأجهزة الأمن تفيد قيام رجل في العقد الرابع من عمره بذبح آخر أمام محكمة سوهاج وقام بطعنه في رقبته بسكين حادة كما انهال عليه طعنا في الوجه والرأس وعدة مناطق متفرقة.

وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض على القاتل الذي برر جريمته بوجود خصومة ثأرية بينهما وأنه انتهز فرصة وجود القتيل أمام المحكمة لحضور جلسة محاكمة شقيقه فانتقم منه وعاجله بعدة طعنات أودت بحياته قبل أن ينقله المارة إلى المستشفى جثة هامدة. فيما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثان سوهاج، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.