لماذا أجل ميسي زيارته لمصر؟

قرر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تأجيل زيارته لمصر والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء للمشاركة في حملة تشجيع السياحة العلاجية، ودعم مرضى فيروس الكبد وذلك بعد هزيمة فريقه برشلونة برباعية نظيفة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الشركة الراعية للزيارة في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء إن إلغاء زيارة ميسي تأتي بسبب التزامه تجاه ناديه وعدم قدرته على السفر وترك فريقه ومحبي ناديه الإسباني في ظل هذه الظروف الصعبة بعد الهزيمة الثقيلة؛ مضيفة أن النجم العالمي قرر تأجيل الزيارة لموعد سيتم تحديده لاحقا.

وأضافت أن الاستعدادات الخاصة بالحفل، والتي تم الانتهاء منها أمس الثلاثاء توقفت مؤقتا لحين تحديد الموعد الجديد؛ مؤكدة أنه سيتم الكشف عن موعدها وكافة التفاصيل خلال ساعات.

وكانت وزارة الطيران المصرية قد ذكرت أن شريف فتحي، وزير الطيران ويحيى راشد وزير السياحة سيشاركان في الاحتفالية التي تنظمها إحدى شركات الأدوية المتخصصة في مجال علاج "فيروس سي" بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران في مجال تنشيط السياحة العلاجية القادمة إلى مصر وبمشاركة أشهر لاعبي الكرة في العالم، وعلى رأسهم ميسي، حيث يستهدف وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا.

وكشف الدكتور هاني الناظر المكلف من وزارة الصحة المصرية بالإشراف على تطوير السياحة العلاجية أن الوزارة وضعت خطة لجذب ملايين السائحين من خلال السياحة العلاجية، وتشمل علاج أمراض الصدفية والروماتيزم والروماتويد وحب الشباب والأكزيما الجلدية، بالإضافة لاستكشاف الأماكن الواعدة في مصر في مجال الاستشفاء البيئي، منها حمام فرعون وعيون موسى ورأس سدر في سيناء وسيوة في مرسى مطروح والآبار الكبريتية والعيون في الوادي الجديد والواحات البحرية ومحافظة أسوان.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أولى الرحلات العلاجية في مايو القادم في سيناء ثم تليها رحلات إلى المناطق الأخرى.