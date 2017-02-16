مصر.. 9 وزراء و5 محافظين جدد يؤدون اليمين أمام السيسي

أدى، اليوم الخميس، 9 وزراء و5 محافظين جدد اليمن القانونية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة البرلمان على التعديل الوزاري الذي تقدمت به حكومة الدكتور شريف إسماعيل.

وتضمن التعديل 9 وزراء و4 نواب للوزراء وهم:

د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا.. وزيرا الزراعة.

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة.. وزيرا شؤون مجلس النواب.

د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر.. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

د. علي السيد علي مصليحي.. وزيرا التموين والتجارة.

د. محمد هشام زين العابدين الشريف.. وزير التنمية المحلية.

د. هالة حلمي السعيد يونس.. وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

د. خالد عاطف عبدالغفار.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي.. وزير التربية والتعليم الفني.

المهندس هشام عرفات مهدى أحمد.. وزير النقل.

وتضمن التعديل نواباً للوزراء، هم:

د. محمد عبدالتواب حسن السيد.. نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي.

د. منى محرز علي حسنين.. نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج.

د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد.. نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة.

د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن.. نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.

ومن جانب آخر أدى 5 محافظين اليمين أمام الرئيس، وهم:

د. محمد سلطان محافظا للإسكندرية، ونادية عبده محافظة للبحيرة، واللواء محمود الزملوط محافظا للوادي الجديد، واللواء محمود عشماوي محافظا للقليوبية، وأحمد الشعراوي للدقهلية.