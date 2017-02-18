شاب مصري يعود للحياة قبل دقائق من دفنه!

شهدت محافظة قنا جنوب مصر واقعة غريبة، حيث فوجئ أهالي شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بعودته للحياة مرة أخرى قبل دقائق من دفنه.

وفي تفاصيل الواقعة التي حدثت في قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة أن الشاب زيد عمر عباس يعاني من نقص في هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية، لذلك فرغم عمره ما زالت أعضاؤه وتفاصيل جسده كافة غير مكتملة النمو ويبدو وكأنه طفل في الخامسة من العمر.

وتعرض الشاب، عصر الجمعة، لوعكة صحية طارئة وشديدة، فتم نقله لمستشفى قنا العام إلا أن الطبيب أخبرهم بعد فحصه بوفاته وتوقف أعضائه عن العمل. وعلى الفور قاموا بتجهيز مقبرته وشراء الكفن. وإذا بزيد يعود للحياة من جديد، وقررت إدارة المستشفى وضعه في غرفة العناية المركزة لاستكمال علاجه.

وقامت القيادات الأمنية بالتدخل لفض تجمهر أقاربه أمام المستشفى.