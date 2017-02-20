للمرة الثانية.. صاروخان من سيناء على إسرائيل

أطلق صاروخان على الأقل من صحراء #سيناء المصرية، الاثنين، على جنوب إسرائيل لم يتسببا بأضرار أو إصابات، بحسب ما أعلن #الجيش_الإسرائيلي في ثاني حادث من نوعه هذا الشهر.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على #تويتر أن "قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه إسرائيل من منطقة سيناء".

وقال الجيش في بيان "في وقت سابق من اليوم، سقطت قذائف أطلقت من شبه جزيرة سيناء في منطقة مفتوحة بمجلس أشكول الإقليمي".

وأضاف البيان "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتقوم القوات بالبحث في المنطقة".

داعش تبنى الهجوم الأول

وفي 9 من شباط/فبراير الماضي، تبنت "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم #داعش إطلاق صواريخ على منتجع #إيلات البحري في جنوب إسرائيل، واعترضت منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ 3 منها، بينما انفجر الرابع خارج المدينة.

وقتل فلسطينيان بعد ذلك في غارة جوية في سيناء، فيما حملت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع #غزة، الجيش الإسرائيلي مسؤولية شنها. ونفى الأخير شنه أي غارة.

وكان حادث شباط/فبراير أول مرة يتم فيها إطلاق صواريخ من مصر على إسرائيل منذ عام 2015.

وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم داعش، من جهة أخرى.