بالصور.. هكذا استقبلت مصر ميسي

وصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني الدولي #ليونيل_ميسي إلى العاصمة المصرية القاهرة عصر اليوم الثلاثاء للترويج لمصر سياحياً، ودعم الحملة التي ترعاها إحدى الشركات الكبرى في مجال علاج مرضى فيروس الكبد "سي" تحت شعار "عالم خال من فيروس سي".

- الهرم الأكبر خوفو يُرحب بالاسطورة ليو ميسي pic.twitter.com/ruo96T9HQJ — FCB World (@FCBW_A7) February 21, 2017

ووصل نجم فريق برشلونة الإسباني على متن طائرة خاصة أقلته وعدداً من أفراد الأمن الخاص به إلى مطار غرب #القاهرة وسط إجراءات أمنية مكثفة حيث من المقرر أن يخرج من المطار بطائرة هليكوبتر وفرتها له السلطات المصرية وتختص بتنقلاته إلى الأهرامات.

ويرافق ميسي في زيارته للأهرامات الدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق حيث سيزور اللاعب العالمي الهرم الأكبر وأبو الهول ومنطقة الحفائر ثم يتوجه بعد ذلك إلى فندق "مينا هاوس" لحضور الاحتفالية المخصصة لإطلاق الحملة الطبية عالميا.

وسيقام في المساء حفل خيري يحضره عدد كبير من الشخصيات العامة ولاعبو #كرة_القدم المصرية السابقين، على رأسهم محمود الخطيب وحازم إمام. وسيشهد الحفل مزادا على قميص خاص بميسي يعود ريعه لصالح علاج عدد من المرضى المصريين المصابين بفيروس "سي".

ومن المقرر أن يلتقي اللاعب بوزير الصحة المصري كما سيشارك في مأدبة عشاء خُصصت لـ500 فرد داخل الفندق، على أن تنتهي الزيارة في تمام الساعة العاشرة مساء، ثم يغادر مصر على متن طائرته الخاصة قبل منتصف الليل.

وكانت السلطات الأمنية المصرية قد فرضت إجراءات مشددة على الأماكن التي سيزورها اللاعب العالمي ودفعت بعدد من القوات النظامية والقوات الخاصة لتأمين زيارته وتنقلاته كما وفرت طائرة هيلكوبتر لتنقلاته.

وكان #ميسي قد قرر تأجيل زيارته لمصر من قبل وذلك بعد هزيمة فريقه #برشلونة برباعية نظيفة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الشركة الراعية للزيارة إن تأجيل زيارة ميسي تأتي بسبب التزامه تجاه ناديه وعدم قدرته على السفر وترك فريقه ومحبي ناديه الإسباني في ظل "هذه الظروف الصعبة" بعد الهزيمة الثقيلة.

يشار إلى أن وزارة الطيران المصرية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن شريف فتحي وزير الطيران ويحيى راشد وزير السياحة سيشاركان في الاحتفالية التي تنظمها إحدى شركات الأدوية المتخصصة في مجال علاج #فيروس_سي بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع شركة #مصر للطيران في مجال تنشيط السياحة العلاجية القادمة إلى مصر وبمشاركة أشهر لاعبي الكرة في العالم، وعلى رأسهم ميسي، بهدف وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا.