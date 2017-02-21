لهذا السبب اتصلت رئاسة مصر بأبناء عمر عبدالرحمن..

في لفتة إنسانية اتصلت الرئاسة المصرية بأبناء وأسرة #عمر_عبدالرحمن ، مفتي تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، التي واجهت النظام المصري بالسلاح، مؤكدة لهم أنها ستتدخل لتسهيل إجراءات نقل جثمان والدهم إلى #مصر .

وقال الدكتور محمد عمر عبدالرحمن لـ"العربية.نت" إنهم تلقوا اتصالاً هاتفياً من الرئاسة المصرية ومن مستشار الرئيس عبدالفتاح #السيسي ، حيث أكد المتحدث لهم أن الرئاسة ستتدخل لإنهاء إجراءات تسليم جثمان والده ونقله لمصر لدفنه في مسقط رأسه بالتنسيق مع السلطات الأميركية.

وأضاف أن الجثمان مازال متواجداً في أميركا حتى الآن، ويبذل محامي الشيخ المتواجد هناك بالتعاون مع #الخارجية_المصرية جهوداً مكثفة للإفراج عن الجثمان وسرعة نقله إلى مصر بعد موافقة السلطات المصرية على ذلك، مؤكداً أن سبب التأخير وفقاً لما تقوله السلطات الأميركية هو الدواعي الأمنية وبعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالسجن.

وقال إنهم في انتظار معرفة توقيت وصول الجثمان حتى يتسنى لهم استلامه في المطار وسرعة نقله لمسقط رأسه بالجمالية، محافظة الدقهلية، حيث سيدفن تنفيذاً لوصيته.

وكانت واشنطن قد أعلنت عن وفاة عمر عبدالرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في أحد السجون الأميركية، السبت الماضي، عن عمر يناهز 79 بعد صراع مع المرض.