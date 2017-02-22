شاهد.. ماذا قال ميسي عن الأهرامات والملوخية المصرية؟

وصف نجم الكرة العالمي #ليونيل_ميسي ، زيارته لمصر بالرائعة، وأعرب عن سعادته بزيارة الأهرامات، واصفاً إياها بالإنجاز التاريخي.

وقال ميسي، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "أون تي في" المصرية من أمام الأهرامات، إنه عندما كان في المدرسة درس بعض المعلومات عن الأهرامات وعظمة التاريخ، مشيراً إلى أنها أفضل شيء شاهده في حياته.

وأضاف أنه قرأ كثيراً عن تاريخ الأهرامات والحضارة المصرية، مؤكداً أن مصر بلد لها تاريخ كبير، داعياً العالم كله لزيارتها.

ونشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له من مقر إقامته في منطقة الأهرامات، وكتب معلقاً: "أدوية التهاب الكبد تنقذ الأرواح، دعونا نضع نهاية لقوائم الانتظار".

من جانب آخر، طلب أديب من ميسي تناول الملوخية، فرد عليه النجم العالمي بالقول إنه سيجربها، ليرد عليه أديب مرة أخرى مداعباً "وبعد أن تتناولها يجب أن تعتزل الكرة، لأنها ستقضي عليك كلاعب".

وكان لاعب كرة القدم الأرجنتيني قد وصل إلى العاصمة المصرية #القاهرة ، عصر الثلاثاء، للترويج لـ #مصر سياحياً، ودعم الحملة التي ترعاها إحدى الشركات الكبرى في مجال علاج مرضى فيروس الكبد "سي" تحت شعار "عالم خال من فيروس سي".