وصول جثمان عمر عبدالرحمن إلى مصر ليدفن بمسقط رأسه

وصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة صباح اليوم الثلاثاء جثمان #عمر_عبدالرحمن ، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، والذي توفي السبت الماضي في سجنه بأميركا.

جاء الجثمان على رحلة #مصر_للطيران رقم 985 القادمة من نيويورك.

وقال الدكتور محمد عمر عبدالرحمن، نجل الشيخ الراحل لـ"العربية.نت" إن الجثمان وصل #مطار_القاهرة، وتم إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، مضيفاً أنه سيتم نقله لمنطقة الجمالية بمحافظة الدقهلية لدفنه بمقابر العائلة هناك، تنفيذاً لوصيته، فيما سيتم تلقي العزاء عقب تشييع الجثمان عصر اليوم من المسجد الكبير بالجمالية.

وأضاف نجل عبدالرحمن أن الجثة تم تحنيطها في أميركا منعاً لتحللها بسبب طول فترة بقائها هناك لحين إنهاء الإجراءات، مقدماً الشكر للسلطات المصرية التي ذللت كافة العقبات وسهلت عودة الجثمان لمصر.

من جانب آخر، شددت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة إجراءاتها أمام قرية البضائع خلال وصول جثمان #مفتي_الجماعة_الإسلامية ، كما خصصت سلطات الحجر الصحي فريقاً لفحص أوراق الجثمان والإفراج عنه وتسليمه لأسرته.

وكان عبدالرحمن قد توفي في محبسه بأميركا عصر السبت الماضي بعد 24 عاماً قضاها فيه إثر إدانته بالتحريض على تفجير برج #مركز_التجارة_العالمي بنيويورك عام 1993.