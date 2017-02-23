تفاصيل طعن رجل أعمال سعودي في مصر

تبذل السلطات المصرية جهوداً مكثفة لضبط رجل أعمال مصري يدعى محمد فقير ويمتلك شركة سياحية بأسوان جنوب البلاد، لتورطه في طعن رجل الأعمال السعودي محمد جميل شعراوي.

وكشف مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن رجل الأعمال المصري قام بطعن رجل الأعمال السعودي الذي تربطه به علاقات عمل في تسيير رحلات #الحج_والعمرة ما أدى لإصابات حادة للسعودي في الكتف والفخذين والساق والقدم وتم نقله للمستشفى في حالة سيئة.

من جانبه، قال زامل شعراوي نجل شقيق رجل الأعمال السعودي لـ"العربية.نت" إن الواقعة تعود تفاصيلها لسنوات مضت حيث تقوم شركة الضحى لخدمات الحج والعمرة المملوكة لعمه بتقديم تأشيرات وتسهيلات خاصة بالعمرة والحج لمحمد محمود فقير رئيس مجلس إدارة شركة زهرة النوبة للسياحة وتراكمت مديونيات كثيرة على رجل الأعمال المصري لصالح عمه منذ العام 2013 وصلت إلى مليون ريال.

وأضاف أن أقارب وأسرة رجل الأعمال المصري توسطوا لدى عمه لتخفيض المديونية وتجاوب معهم بالفعل واستجاب لوساطتهم وقام بتخفيض نسبة كبيرة من المبلغ لكن مساء الأحد الماضي فوجئ عمه بسيدتين تطرقان باب شقته في منطقة #الجيزة وأخبرتاه أنهما زوجة رجل الأعمال المصري وشقيقته؛ فاستضافهما بترحاب وقام معهما بواجب الضيافة وطلبتا منه تخفيض مبلغ آخر من المديونية، ولكن خلال دقائق فوجئ عمه برجل الأعمال المصري يطرق باب الشقة وعندما أذن له بالدخول باغته بطعنات حادة بالكتف والفخذين وقام بمساعدة السيدتين بتقييده وإدخاله لغرفة نومه ثم شرع في سرقة مبلغ مالي قيمته 50 ألف ريال وأوراق ومستندات خاصة وعملات أجنبية، إضافة إلى جميع الأوراق الثبوتية لعمه وبطاقات الائتمان ثم فروا هاربين.

وقال زامل إن عمه يرقد الآن في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين وسط متابعة من سفارة #خادم_الحرمين الشريفين بالقاهرة حيث كلفت السفارة محاميا للدفاع عن عمه لدى الجهات المصرية.

"العربية.نت" اتصلت بمقر شركة رجل الأعمال المصري كما اتصلت به على هاتفه الخاص واكتشفت أن جميع الهواتف مغلقة كما تبين قيامه بإغلاق فروع الشركة في #أسوان و#القاهرة لكنها توصلت لشقيقته التي ردت باقتضاب، وقالت إن شقيقها مظلوم وإن ما حدث يرجع لخلافات مالية بينهما .

وقالت لـ"العربية.نت" إن شقيقها ذهب لرجل الأعمال السعودي في منزله وتناقشا في تسوية المديونية واحتد النقاش وتطور لمشاجرة بينهما قاما على إثرها الاثنان بتبادل القذف بأطباق الفاكهة مشيرة إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على بعض أقاربها كما ألقت القبض على زوجة شقيقها وأولاده.