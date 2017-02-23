رئيس أركان مصر يستقبل وفدا برلمانيا ليبيا لبحث الأزمة

بحث الفريق محمود حجازي رئيس أركان #الجيش_المصري مع نواب ليبيين عن مناطق الجنوب سبل التوصل لحل الأزمة في #ليبيا .

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه في إطار اللقاءات المكثفة التي تجريها القاهرة على صعيد تسوية #الأزمة_الليبية وما استخلصته من الإجراءات التوافقية التي أفرزتها اللقاءات السابقة بين الأشقاء الليبيين، استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مجموعة من أعضاء #البرلمان_الليبي عن الجنوب، برئاسة أحميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي.

وقال إن اللقاء استعرض نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة القريبة الماضية، والخطوات العملية التي تبلورت خلال تلك الاجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية.

وأعرب الحاضرون عن التزامهم بالثوابت الوطنية التي تؤكد وحدة التراب الليبي وحرمة الدم والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة المؤسسة العسكرية، ولحمة شعبها للإسراع برفع المعاناة عن الشعب الليبي والعمل على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر دون إقصاء أو تهميش، وتعزيز المصلحة الوطنية، ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية.

وأكد الحاضرون على بذل كافة الجهود لتفعيل الآليات المتوافق عليها للخروج من الأزمة الليبية، والإسراع بدعم تشكيل اللجنة الممثلة لأعضاء مجلس النواب والمعنية ببحث الصيغ التوافقية لتسوية الشواغل الرئيسية، وفي إطار الاتفاق السياسي الليبي.