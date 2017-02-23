من هذا المنتحل لصفة مستشار السيسي بعزاء عمر عبدالرحمن؟

فوجئت أسرة الشيخ #عمر_عبد_الرحمن ، الزعيم الروحي الراحل للجماعة الإسلامية، بشخص يدخل سرداق العزاء المقام في منطقة الجمالية بالدقهلية ليقدم واجب العزاء، معرفاً عن نفسه بمستشار الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي ومندوباً عنه لمواساة الأسرة.

ورحبت الأسرة والمعزون بالضيف وتم استقباله بشكل يليق بمنصبه وغادر بعد ربع ساعة وسط حفاوة وترحاب منقطع النظير ليتفاجأ الجميع عقب ذلك بأجهزة الأمن تلقي القبض عليه وتخبر الأسرة أن من قدم لهم واجب العزاء ليس مستشار الرئيس أو مندوباً عنه وإنما محتال محترف سبق اتهامه في قضايا نصب واحتيال عدة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطاراً من مدير المباحث، اللواء مجدي القمري، بوجود شخص يدعى "سيد الدويك" يقدم العزاء لأسرة عمر عبدالرحمن باسم رئاسة الجمهورية. وتبين بالبحث أن الرئاسة ليس لديها شخص بهذا الاسم.

وتم القبض على المتهم وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.