مصر: توطين الفلسطينيين بسيناء غير مقبول ومجرد شائعات

بعدما تردد في اليومين الأخيرين حول "احتمال" #توطين_الفلسطينيين في #سيناء ، أكدت مصر رفضها القاطع لمثل تلك الاحتمالات أو الفرضيات.

وفي اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي اليوم الخميس مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، تطرق إلى تلك النقطة.

وشدد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على أن ما تم ترديده مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الإخوة الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسؤول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري، وأنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة أن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار.

كما أكد المتحدث الرسمي أهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التي لا تستند إلى الواقع بأي صلة، والتي يُثيرها البعض بهدف بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الدولة، مشيراً إلى أنه من الأجدى مواصلة العمل على تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني باعتبارهما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الشائعات.