الكنيسة: ذبح أقباط سيناء إرهاب قادم من الخارج

دانت الكنيسة المصرية حوادث ذبح المسيحيين في #سيناء على يد عناصر #داعش، مؤكدة أنها تستهدف أبناء الوطن من المسيحيين المصريين.

وذكر بيان رسمي صادر عن الكنيسة أن تلك الأحداث تتعمد ضرب الوحدة الوطنية، وتمزيق الاصطفاف في مواجهة #الإرهاب، الذي يتم تصديره من خارج مصر، استغلالاً لحالة التوتر المتصاعد في كافة أرجاء المنطقة العربية.

وأكد البيان أن قيادات الكنيسة على تواصل مستمر مع المسؤولين، حسب مواقعهم، ومع الأنبا قزمان أسقف #شمال_سيناء، ومع المحليات لتدارك الموقف والتخفيف من آثار هذه الاعتداءات.

وكان تنظيم داعش سيناء قد قام بذبح 7من أقباط سيناء وحرق منازلهم، منفذا تهديده الذي أعلنه في فيديو مؤخراً باستهداف الأقباط في #مصر.