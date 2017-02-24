داعش يذبح قبطياً سابعاً في سيناء ويحرق منزله

ذبح مسلحون ينتمون لتنظيم #داعش #سيناء مسيحياً وأحرقوا منزله بالكامل في #العريش شمال سيناء.

وقال شهود عيان لـ"العربية نت" إن مسلحين ينتمون لداعش سيناء قاموا بمطاردة #كامل_رؤوف كامل وشهرته كامل أبو روماني صاحب محل أدوات صحية، وصعدوا خلفه فوق سطح منزله بحي الزهور بالعريش، وذبحوه ثم أحرقوا المنزل بمحتوياته بعد هروب أفراد الأسرة.

وكان التنظيم قد قام بذبح وحرق #سعد-حكيم-حنا وابنه مدحت أول أمس بالعريش أيضا. كما قاموا بقتل 4 أقباط آخرين خلال الأسبوع الحالي ليصل عدد الضحايا الأقباط المقتولين على يد التنظيم إلى 7

يشار إلى أن التنظيم هدد باستهداف الأقباط خلال فيديو بثه مؤخرا وعرض فيه لقطات لمنفذ تفجير الكنيسة المصرية الذي راح ضحيته 28 قتيلا.