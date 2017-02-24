مفاجآت تكشفها التحقيقات مع مستشار السيسي المزيف

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية مع السيد الدويك، المتهم بانتحال صفة #مستشار_الرئيس_المصري عبدالفتاح #السيسي وقدم نفسه في عزاء الشيخ عمر عبدالرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية بهذه الصفة عن مفاجآت عديدة.

تحريات جهاز #الأمن_الوطني كشفت عن أن المتهم البالغ من العمر 52 عاما والحاصل على مؤهل متوسط سبق أن انتحل صفة نائب وزير التعليم وقدم نفسه بهذه الصفة لعدة جهات، وشارك في مؤتمرات كبرى منتحلا هذه الصفة، كما تبين أنه من مواليد مدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ وأقام في مدينة طنطا بالغربية وهارب من تنفيذ 35 حكما جنائيا.

وكشفت تحقيقات #أجهزة_الأمن أن المتهم واسمه بالكامل السيد عبدالخالق محمد الدسوقي الدويك، يمتلك سيارة كونرادو موديل 2011 صينية الصنع تابعة لمرور البساتين، ووضع عليها ملصق الرئاسة لإيهام ضحاياه بمنصبه، مشيرة إلى أنه أثناء وجوده في عزاء الشيخ عمر عبدالرحمن قدمت له إحدى المواطنات طلبا لوزير الصحة فقام بالتوقيع عليه ومذيلا توقيعه بصفته المزيفة #مستشار_السيسي.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بتركيب صور مفبركة تجمعه بالرئيس المصري وعدد من قيادات الدولة، لاستخدامها في النصب على ضحاياه، كما تم العثور معه على كارنيهات تفيد عمله بالصحافة ورئاسته لتحرير إحدى الصحف وبفحصه جنائيا تبين أنه مسجل خطر فئة "ب" رقم 576 ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا نصب.

وكان مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح قد تلقى إخطاراً يفيد بوجود شخص يدعى "سيد الدويك" يقدم العزاء لأسرة #عمر_عبدالرحمن باسم رئاسة الجمهورية، وبالبحث تبين أن الرئاسة ليس لديها شخص بهذا الاسم، كما تبين أن سيارات #رئاسة_الجمهورية لا تضع ملصقات خاصة بها ولا يسمح بخروجها وعليها كميات من الأتربة كما حدث مع سيارة الدويك.

وتبين لأجهزة الأمن أن المتهم الدويك الذي سبق اتهامه في عدة قضايا نصب واحتيال رافق الأسرة منذ وصول الجثمان لمطار القاهرة، وحتى مقر الدفن بمنطقة الجمالية بالدقهلية.