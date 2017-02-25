براءة رئيس ديوان مبارك من تهم فساد

قالت مصادر قضائية إن #محكمة_جنايات_القاهرة برأت زكريا عزمي، أحد المسؤولين الكبار في عهد الرئيس السابق حسني #مبارك من تهمة الكسب غير المشروع اليوم السبت، بعد إعادة محاكمته.

وشغل عزمي منصب #رئيس_ديوان_رئيس_الجمهورية سنوات طويلة في عهد مبارك الذي استمر 30 عاماً، وألقي القبض عليه بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك. وقدم للمحاكمة ودِين في العام التالي بالكسب غير المشروع أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عاقبته بالسجن سبع سنوات وألزمته وزوجته بهية حلاوة برد 36 مليوناً و367 ألف جنيه لخزانة الدولة وغرمتهما مبلغا مماثلا.

كما عاقبت شقيقاً لزوجة عزمي بالحبس سنة مع الشغل غيابياً لإدانته بحيازة جانب من #الكسب_غير_المشروع المدعى به.

لكن #محكمة_النقض ألغت الحكم على عزمي وزوجته في 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقال مصدر إن المحكمة التي أصدرت الحكم اليوم برأت شقيق زوجة عزمي أيضا.

ودِين مبارك وابناه في قضية فساد بحكم نهائي وباتّ، وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.