مصر.. مد أجل الحكم على نقيب الصحافيين لـ25 مارس

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في #القاهرة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من #نقيب_الصحافيين المصريين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، على قرار محكمة أول درجة بحبسهم لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، لجلسة 25 مارس المقبل.

وكانت #محكمة جنح قصر النيل قد قضت في 19 نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه (حوالي 600 دولار)؛ لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنياً" داخل مبنى النقابة.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت في 30 مايو الماضي، نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم إلى محكمة الجنح بتهمة "إيواء مطلوبين أمنياً".