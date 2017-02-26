القبض على منتحل صفة ضابط مخابرات في أسيوط

ألقى أمن ديوان عام محافظة #أسيوط #القبض على شخص انتحل صفة #ضابط_بالمخابرات_العامة أثناء محاولته الحصول على ملف خاص من أحد المكاتب الرئيسية بمبنى #الديوان_العام ، حيث تم إبلاغ المخابرات العامة ومديرية أمن أسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق مراسلة "العربية".

وكان محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، قد تلقى إخطاراً من مدير أمن ديوان عام محافظة أسيوط، عبد الحكيم عبد الحليم شحاتة، يفيد بتواجد شخص يدعي كونه ضابطاً بالمخابرات ويحمل كارنيهاً مدوناً عليه بياناته، حاول دخول مبنى المحافظة بادعاء أنه في مهمة رسمية، حيث أمر المحافظ بالتحفظ على الشخص لحين تبين صفته وحقيقة ما يدعيه مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للتأكد من هويته.

وأضاف عبد الحليم: "عندما طلبت منه الكارنيه قام بإجراء مكالمة هاتفية وحاول أن يجعلني أتحدث مع الشخص الذي يحادثه فرفضت، قام بالهرب من ديوان عام المحافظة وقمت برفقة شخصين من أمن الديوان العام بتتبعه والركض وراءه حتى الإمساك به".

وأثناء تفتيشه بمعرفة ضابط الأمن القومي وجد بحوزته هاتفان ومبالغ مالية عدة ومتنوعة من بينها 950 جنيهاً مصرياً و6 دولارات و12 ريالا سعوديا وبطاقة شخصية صحيحة باسم شعبان ج ح، وبطاقة رقم قومي مزورة بنفس الاسم ومدون عليها موظف بمجلس الدفاع الوطني، وكارنيه مهمة رسمية من المخابرات العامة "مجلس الدفاع الوطني" تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 ورخصة سيارة.

كما تم نقل المدعو وسط إجراءات أمنية مشددة ويجري استجوابه لكشف محاولته إيهام المسؤولين بكونه ضابطاً بالجهاز.