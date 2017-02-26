لماذا اختار "داعش" هذا التوقيت لذبح وحرق مسيحيي سيناء؟

كشفت #الكنيسة_المصرية تفاصيل جديدة عن النازحين المسيحيين الذين تركوا منازلهم في سيناء، متوجهين إلى الإسماعيلية هرباً من مذابح "داعش" #سيناء.

وقال القمص كيرلس إبراهيم، المكلف من جانب الكنيسة ومطرانية #الإسماعيلية بمتابعة أحوال النازحين، لـ"العربية.نت" إن عدد النازحين بلغ حتى الآن 81 أسرة قدمت من #العريش إلى الإسماعيلية، وتم تسكينهم على الفور، وفقاً لتعليمات الحكومة بمدينتي المستقبل والقنطرة شرق، بينما تم تسكين باقي الأسر في بيوت الشباب، مع تقديم الرعاية المالية والمعيشية لهم.

وأضاف أن الحكومة قررت صرف رواتب لهذه الأسر طوال فترة إقامتهم بالإسماعيلية، كما سيجري بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي نقل أبنائهم من الطلاب إلى مدارس وجامعات الإسماعيلية.

استقبال الأسر المتضررة

وذكر أن فريق العمل التابع لمطرانية الإسماعيلية مازال مستمراً في متابعة احتياجات #الأسر_المتضررة، واستقبال أي أسر جديدة تصل إلى المدينة.

من جانب آخر، أصدر الأنبا تادرس مطران #بورسعيد توجيهات لمسؤولي الضيافة بالمطرانية بتجهيز أماكن لاستقبال أسر الوافدين من #شمال_سيناء.

في سياق متصل، أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالبابا #تواضروس_الثاني ، بابا #الأقباط، أكد خلاله اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح #السيسي بالأوضاع الجارية للمصريين #المسيحيين بشمال سيناء، مشيراً إلى تكليف الحكومة لوزيرة التضامن الاجتماعي بمتابعة أحوال الأسر الوافدة إلى الاسماعيلية وتلبية كافة احتياجاتهم.

من جانب آخر، أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى #الإرهاب وعناصره، وأنها مازالت صامدة تضطلع بدورها الوطني بكل إصرار لاقتلاع جذور الإرهاب في كافة ربوع محافظة شمال سيناء.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي من المواطنين المقيمين بشمال سيناء منذ بدء الأحداث مغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضطلعان بدورهما الوطني في #مكافحة_الإرهاب وفلوله، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة.

تحويل مصر لبؤرة صراع

في غضون ذلك دانت دار الإفتاء المصرية استهداف تنظيم " #داعش " للمسيحيين في سيناء، مضيفة أن "داعش" فشل في تحويل مصر إلى بؤرة صراع ليسهل بذلك دخوله إليها وإيجاد مواقع سيطرة له في الداخل، على غرار ما حدث في عدد من دول المنطقة.

ودان سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، استهداف الأسر المسيحية، وقال إن تلك الخطوة نقلة نوعية خطيرة، مشدداً على ضرورة المواجهة الشاملة لتلك #الجماعات_المتطرفة بكل قوة وحسم لاستئصال جذورها المتواجدة في سيناء.

جرجس بشرى، الباحث في الشأن القبطي يكشف سبب تسارع وتيرة استهداف الأقباط في هذا التوقيت تحديداً، قائلاً لـ"العربية.نت" إن تنظيم "داعش" تتم محاصرته وضرب مفاصله بقوة الآن في العراق وسوريا، فبدأ يركز عملياته في سيناء عبر ذراعه في مصر المسمى " #ولاية_سيناء " في محاولة بائسة وفاشلة منه لتوجيه 4 ضربات في توقيت واحد للدولة المصرية.

الضربات الأربع

وأضاف أن الضربات الأربع هي:

أولاً: تأديب #الأقباط بسبب مشاركتهم في الثورة المصرية على الإخوان، ومساندة الكنيسة للجيش المصري في حربه المستعرة ضد الإرهاب، ومشاركة البابا تواضروس بابا الكنيسة في بيان 3 يوليو 2013، عقب #ثورة_30_يونيو .

ثانياً: خلق حالة من الفوضى في #مصر تسهل تسلل التنظيم إليها واللعب على وتر #الطائفية لتفتيت الوحدة الوطنية.

ثالثاً: محاولة إنهاك القوات المسلحة وتأليب #الكنيسة والأقباط والرأي العام العالمي ضد الرئيس السيسي، وتسويق الأمر على أن الرئيس والجيش والحكومة غير قادرين على توفير الحماية لأقباط مصر وأنهم يهجرون من منازلهم بشكل قسري وتعسفي.

رابعاً: محاولة ضرب وإفشال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية ومقابلة الرئيس الجديد #دونالد_ترمب، وخلق حالة من الغضب لدى #أقباط_المهجر ضد الرئيس وإحراجه دولياً.

وقال إن كل هذه المحاولات ستفشل لتزايد وعي المصريين والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم.